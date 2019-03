Sie, er, ich – reicht nicht einfach Mensch sein?

Aus einem riesigen Berg von Kuscheltieren wühlen sich vor einem in den Hintergrund projizierten Sternenhimmel einige Minuten nach Beginn des Stücks „She He Me“ drei Figuren heraus. Völlig miteinander verbunden scheinen sie ein einziges gemeinsames Wesen zu sein. Aus dem Off ertönt eine utopische Geschichte: Am Anfang waren Menschen rund mit je vier Händen und Füßen, … Erst später machte Göttervater Zeus aus diesen Wesen jeweils zwei – Mann und Frau, die aufrecht gingen, aber einander in Sehnsucht nach dem abhanden gekommenen Teil verzehren, sich nur halb fühlen.