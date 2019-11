Seifenblasen-„Doktor“ begeistert in der Manege

Techniker, fast Lehrer, Bubbles-Artist

Naja, mit Technik kennt sich der Seifenblasen-„Doktor“ aus. War er doch in seinem „früheren“ Leben Telefonanlagen-Techniker. Neben seiner Arbeit setzte er sich Abend für Abend einige Stunden in das TGM, machte berufsbegleitend eine HTL-Ausbildung und maturiert. Danach studierte er auf Lehramt die Gegenstände Deutsch, Philosophie und Psychologie. Das Schulsystem machte ihm dann aber keinen Spaß und er zog ein wenig durch die Welt auf der Suche nach Neuem. Und begegnete in Berlin dem Bubbles-Artisten „ Peter Pan“. Die Kunst, aus einem derart dünnen, flüssigen, vergänglichen Material so zauberhafte Bilder und Welten entstehen zu lassen, die – wie alles leben, nur in dem Fall deutlich kürzer – vergänglich sind, ließ ihn nicht mehr los.

Aramis Gehberger experimentierte, schuf sich eigene Mixturen, wusste umzugehen, wenn die Luft am Auftrittsort zu trocken oder zu heiß war/ist, tüftelte an eigenen Tricks und hat sogar schon einen – von Guiness anerkannten – Weltrekord geschafft: Eine Kette von 13 Bubbles in einer großen Seifenblase. Damit übertraf er den vorherigen gleich um drei Blasen.

Am Ende seiner Show vor dem Eingang zum Wiener Prater lässt er sogar Kinder in einen Ring steigen und ruck-zuck stehen sie in einer hohen Seifenblase.