Schwebende Häuser, Rutschen über Straßen

Geisterbahn

Eine weitere Mia schraubt mit Christina Kartonplatten auf das Holzgestell, damit es drunter richtig dunkel wird. „Das wird eine Geisterbahn“, verkündet das Duo. In unmittelbarer Nähe werkt Alex an einem anderen Abschnitt einer solchen. Emely und Lea probieren diese auch gleich aus, gruseln sich aber (noch) nicht. Simon und Ludwig basteln ein Konstrukt mit Klappen - „damit kannst du in andere Dimensionen reisen. Das haben wir uns ausgedacht, weil wir gefunden haben, das ist sicher was Tolles!“, beschreiben sie ihre Erfindung.

Diese und noch viele weitere Ideen bereicherten am Dienstag die „WelTraumStadt Space for Kids“, in der schon ein ganzes Rohrpostleitungs-System, ein heimisches und ein EU-Parlament aufgebaut waren. Über letzterem thront ein Roboter als erster elektronischer Präsident.

An diesem Arbeitstag wurden aber auch schon erste Gebäude wieder abgerissen, um neuen Platz zu machen. Was letztlich in der Ausstellung zu sehen sein wird ist noch offen. Bis Anfang August wird in den Workshops daran gearbeitet und gebaut.