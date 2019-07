Schreib- und Redetalent entdeckt das Moderieren

Bunte Bilder auf grauen Wänden

Einen bleibenden Eindruck hinterließen Jugendliche in der Parkgarage am Pfarrgarten. Ein Teil der grauen Mauern wird nun von bunten Graffiti-Bildern aufgehellt. Gemeinsam mit dem Spray-Künstler RoxS erlernten die Kinder und Jugendlichen, dass die Farben besser zur Geltung kommen, wenn der Untergrund schwarz grundiert wird. Mit Malerwalzen taten dies die Jungstudierenden - in Windeseile. Sie hatten auch das Sprayen, das nicht so einfach ist, weil Farbe gern runterrinnt, derart schnell kapiert, dass sie schon am ersten von zwei Tagen die vorgesehenen Flächen fertig bunt gestaltet hatten - womit sie am zweiten Tag neue in Angriff nahmen.