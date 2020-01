Schon als Kinder wurden sie nie geliebt/gemocht

Aus der Kindheit des Autors

Im Zweipersonenstück kommen ihrer beiden Kinder – die (sehr) früh gestorbenen und die Überlebenden – nur in dem gegenseitigen Zank vor und mit Andeutungen, die Schicksale der Eltern auf ihre Art wiederholend.

„Mein Ungeheuer“ wird immer wieder auch als Mitterers persönlichsten Stück genannt. Hier hat er so manches aus seinem eigenen frühen Leben verarbeitet: Als einziges ganz junges Geschwisterkind weggeben, auf einem Bergbauernhof hart arbeiten müssen usw.

Viele finden den letztlich doch versöhnlichen Schluss als notwendiges Happy End gut, mir kommt er zu geglättet vor – nach all dem, was sich zuvor so dicht abgespielt hat – und in diesem Spiel auch erahnen lässt, welche Tragödie dieses jahrzehntelange aneinander gekettete Leben gewesen sein musste.

