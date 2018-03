Schöne neue Konsum- und Überwachungswelt

Der „Wecker“ setzt in Form der Ansagerin ein strahlendes Zahnpastalächeln auf, die Freundlich- und Fröhlichkeit in Person. Und wünscht ein produktives und leistungsstarkes montägliches Rot, samt gesunder, kalorienbewusster Frühstücksempfehlung. Beim Einkaufen im Supermarkt und auch sonst fast überall tönt das Motto aus allen Ecken und Enden: „erfüllte Kundenwünsche, zufriedenstellender Service“. Doch wehe, die eine oder der andere füllt den Fragebogen so aus, dass Unzufriedenheit herauszulesen ist. Nein, dann wird nicht der Service verbessert, sondern die Person, die so ausgefüllt hat, identifiziert. Überwachung ist allgegenwärtig.

Fünf Jugendliche haben in einem Theaterkurs im Musischen Zentrum Wien das Stück „Örumpir“ erarbeitet. Es nicht die Unterordnung unter Konsumzwang und Schlankheitswahn-Normen aufs Korn. An manchen Stellen werden auch Rollenklischees ironisch in Frage gestellt. Die Farben für die einzelnen Tage sind genauso sinnentleert wie jene für Mädchen und Buben in der realen Welt.