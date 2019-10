Robuste, exotische Früchte für die Zukunft

Für den Planeten pflanzen

Übrigens hielt vor ein paar Jahren Felix Finkbeiner bei einer GlobArt Academy einen Vortrag über Klimawandel. Da war er fast schon erwachsen. Als nicht einmal 10-Jähriger hatte er (bereits 2007!) sein erstes Referat dazu in seiner Schule in der Nähe von München gehalten. Und es damit beendet, seine Klassenkolleg_innen zu bitten, Briefe an andere Schulen, um insgesamt in Deutschland eine Million Bäume zu pflanzen – DIE Maschine gegen den Klimawandel. Daraus ist dann die weltweite Kinder- und Jugendinitiative „Plant for the Planet“ (Pflanzen für den Planeten). Mehr als 13 Milliarden Bäume konnten seither aufgrund dieser Initiative gepflanzt werden. (Siehe Link in der Infobox)

