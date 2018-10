Rau, grob, roh, hart – wie das Leben auf der Straße

"Richtig cool!"

Manche Erwachsene zeigten sich skeptisch angesichts Brutalität und einer Häufung von Kraftausdrücken, doch Jugendliche bei einer der letzten Proben sowie eine fast Elfjährige (das Stück ist ab 11 Jahren angegeben) in der Pause der Premiere meinten „richtig cool“ oder „kein fader Klassiker“.

Nicht irgendwo, sondern ganz nah

Und auch die Hinweise darauf, dass die Geschichte nicht so alt und ebenso wenig weit weg ist, kommen im Stück sowie im Programmheftchen nicht zu dick, aber eben doch – zehntausende Straßenkinder auch in nahegelegenen sogar EU-Ländern (etwa Rumänien) oder auch geschätzte 300 bis 600 obdachlose Jugendliche in Wien, zunehmende Kinderarmut. So steig in Österreich der Anteil von bis zu Sechsjährigen, die von Armut bedroht sind von 2007 auf 2017 von 15,5 auf fast 23,9 Prozent (fast ein Viertel), während er in Dänemark, Finnland und Norwegen zurückgegangen ist – und knapp um 10 % ausmacht. „Nur weil ihr uns nicht seht, heißt das nicht, dass wir nicht da sind!“ ertönt ein Spruch gegen Ende des fast zweistündigen Stücks, auf das sich das Team übrigens nicht zuletzt durch eine der von Obdachlosen geführte Shades Tours vorbereitet hat.