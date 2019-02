Nils bei den Wildgänsen Yksi, Kaksi, Kolme (1, 2, 3)

Wer anderen eine Grube gräbt...

Lagerlöf hat in ihren Roman „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ (1907 erschienen) neben den Geografie-Lektionen noch eine pädagogische Dimension verpackt. Der Jugendliche schikaniert ein Wichtelmännchen – und wird zur Strafe selbst zum „Däumling“. Winzig und leicht ist er nun mit Haus-Gänserich Martin vom eigenen Bauernhof unterwegs. Martin hegt schon lange Sehnsucht danach, mit den Wildgänsen weit zu fliegen. Das lebt er nun aus was auch Nils zugutekommt. Vielleicht, weil er sich nun wohlfühlt, schikaniert er niemanden mehr. Im Gegenteil, er hilft so manchen in Not geratenen Tieren. Obwohl angeboten, will er noch lange nicht nach Hause zurück. Dort schien er sich ja nicht gerade angenommen gefühlt zu haben. Die Eltern nörgel(t)en viel an ihm herum.