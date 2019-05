Nicht vorbei, sondern drüber

Bist du vorher schon einmal bei einem Lauf gestartet?

Bei andere Läufe bin i nur grade Strecke oder auf den Berg auffe grennt.

Wie war das dann heute mit den Hindernissen?

Voll cool, weil i mag voll gern Turnen und Hindernisse überspringen und überqueren.

Was war besonders schwierig und was hat besonders Spaß gemacht?

Alles hat Spaß gmacht.

Und was am meisten?

Des an den Seilen hochziehen und wo ma die Glocke berühren ham miassn.

Kannst du normal gehen oder kletterst du dann überall drüber, wo was im Weg steht?

I tua überall drüber klettern und springen.

Wenn an der Seite beim Gehweg eine Bank steht, gehst du daneben vorbei?

I kletter über die Bank.

Willst du dann Parcoursläuferin werden?

Des will i schon werdn.