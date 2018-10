Musikalisch-humorvolle Solidarität mit Robin Hood

Nach Pinocchio, Peter Pan, Mogli ( Dschungelbuch) und dem gestiefelten Kater bringt Gernot Kranner neuerdings Robin Hood, den Rächer der Armen gegen die Reichen, Kindern in Liedern und einer kurzen Show näher. Premiere war nun (21. Oktober 2018) im Dachgeschoß des Hauses der Musik in der Wiener Innenstadt. Den Helden kannten praktisch alle Kinder, so manchen waren aber auch die Stadt Nottingham und der Sherwood Forest – das Rückzugsgebiet Robin Hoods – bekannt.

Für seine Version der Geschichte erfand Kranner einen Kohlrübenbauern, dem der Sheriff alles Geld wegnimmt und dessen hungrigen, zutzelnden Sohn Max. Den treibt der Hunger – der Vater ist ja seiner Einnahmen für den Verkauf des Gemüses vom gierigen Sheriff beraubt worden – in den Wald zu Robin Hood. Da überwindet er sogar die Angst vorm finsteren Wald.

Ihm und anderen „kleinen“ Wesen widmet sich der Song, den die Kinder gerne mitsingen „rabadi bumm, bin zwar klein, aber nicht dumm!“ der immer wieder gemeinsam inbrünstig geträllert wird.

Neu erfunden hat der Autor, Sänger und Spieler für seine Version der Geschichte auch eine armlange Stoffpuppe mit der sich Robin Hood – und vor allem sie mit ihm anfreundet. Und einen Wachsoldaten des Sheriffs, der die Haltung „ich tu nur meine Pflicht“ aufs Korn nimmt.