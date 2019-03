Müssen Uhren immer nur spuren?

Von Momo bis Ausgetickt

Uhren, Zeitvorgaben. Raus aus Träumen, Aufstehen. Weitermachen. Schluss mit Spielen. Hektik. Keine Zeit für Fantasie. Nutze die Zeit (besser). Stress pur. Zeit ist Geld ... Was schon Michael Ende in „ Momo“ vor mehr als 45 Jahren beschrieben hatte, ist auch zentrales Thema des Musicals „Ausgetickt? - Die Stunde der Uhren“. Geschrieben und komponiert von Gerhard A. Meyer und Gerhard Weiler (Verlag Fidula), arbeiten rund sechs Dutzend Kinder der Ganztags-Volksschule am Campus Donaufeld (Wien-Donaustadt) seit einigen Wochen an der Umsetzung. Chor und Tanzgruppe sowie Schauspieler_innen proben jeweils in ihren Gruppen. Seit kurzem gibt es immer wieder auch Gesamtproben im Turnsaal. Der Kinder-KURIER durfte kürzlich bei Gruppen- sowie einer Durchlaufprobe zuschauen.