Mensch = Mensch! Jugendliche bereiten Twitterstorm vor

Dutzende Jugendliche aus Österreich, Italien, Finnland, Slowenien, Mazedonien und Estland werden am Montag um die Mittagszeit Wünsche, Beispiele, Forderungen zum Thema Menschenrechte twittern. Die einen werden Text schreiben, andere Fotos, kurze Videos, Szenen oder Karikaturen posten. Am Wochenende trafen sich Jugendliche in diesen Ländern, um Ideen zu sammeln, was sie dafür vorbereiten wollen. In diese Brainstorming-Runden flossen so manche eigene Erfahrungen – positive wie negative – ein.

„Ich hab Migrationshintergrund“, da bin ich oft ungerecht behandelt worden, „und so hab ich begonnen, danach zu fragen, ob die Leute das dürfen. So bin ich auf die Menschenrechte gestoßen“, erzählt Pelin aus dem Poly in Perg. Aus dieser Schule, sowie der Handelsakademie und dem Jugendzentrum dieser oberösterreichischen Stadt kamen die meisten der österreichischen Jugendlichen zum Vorbereitungstreffen ins Europahaus am Rande von Wien-Penzing. Sie brachten unterschiedlichste Erfahrungen mit. Raphael erzählt, dass er schon in der Mittelschule in einem Workshop mit Straßentheaterleuten von den Menschenrechten erfahren hat. Andere haben vor allem negative Erfahrung, weil sie ihr Land verlassen mussten, weil dort die Menschenrechte gar nicht eingehalten werden und Krieg herrscht.