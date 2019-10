„Mein größtes Talent ist meine Einbildungskraft“

Starke Frau, offenes Mittelmeer

Es ergibt sich das Bild einer weltgewandten, selbstbewussten, starken Frau. Sowie das eines weltoffenen, gemeinsamen Mittelmeerraumes, wenngleich die Clubs und Varietés, in denen Zauser auftritt, stark westlich-kolonialistisch geprägt waren.

Wenngleich sich die „schillernde Persönlichkeit“, eine fantasievolle Tänzerin und Sängerin („Danseuse et chanteuse fantaisiste“), die sich als solche Theres Judith Jansen oder Judit Jessie Zauser nennt, nie – zumindest den Unterlagen zufolge - politisch äußerte, kam sie durch die Auslöschung Österreichs 1938 im Ausland in Schwierigkeiten. Von nun an gilt sie als „Deutsche“, und das bringt ihr zumindest bürokratische Probleme ein. So heißt auch das Stück nach einer ihrer brieflichen Hilferufe: „Bin noch in Tanger ( Marokko) und darf nicht reisen. Thérèse.“