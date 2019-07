Mal und spiel das Wunderland bunt

Interviews

Angelina, 12

Ich fand’s alle Stationen spannend und sehr cool. Die wo Igel, die so weich sind, aufs Geschirr werfen mussten, fand ich einfach lustig.

Die Geschichte von Alice hab ich schon von „teatro“ (Kinder- und Jugend-Musicalgruppe) gekannt. Wir haben‘s dort gespielt. Und einen Zeichentrickfilm hab ich Film davor gesehen, aber Hutmacher, Alice, Herzkönigin und die weiße Königin kannte ich schon vorher.

Wen oder was hast du in dem Musical gespielt?

In Mödling war ich ein Tweedle und ein Türsteher und in der VHS in Wien ein Hase.

Welche Rolle hat dir am besten gefallen?

Die Tweedles sind so lustig, die passen gut zu mir. Der Hase ist so verrückt, der passt auch gut zu mir und der Türsteher war auch lustig.

Schwirrst du selber manches Mal in Fantasiewelten ab?

Manchmal, wenn ich Geschichten schreib, so Fantasiegeschichten rund um Magie und komische Kreaturen. Die schreib ich meistens als Aufsätze für meine Deutschprofessorin.