Märchenhafte Suche nach dem Herz der Zeit

Wurden beim ersten Rätselabenteuer („Ach wie gut, dass niemand weiß...“) in der Theater Schnitzlerei die - vorwiegend - (sehr) jungen Besucher_innen zu Agent_innen, um dem Schauspiel-Duo auf der Reise durch Märchenwelten zu helfen, so sind sie diesmal Wissenschafter_innen. So werden sie in der Wartezeit bis zum Start des rund einstündigen Stücks gefragt, was sie gerne erfinden würden: Eine Maschine, die alles aus dem TV-Gerät lebendig werden lässt, ein Hausübungs-Mach-Gerät, ein Tierverwandler ... werden da genannt. Letzterer dürfte dann auch im Stück heimlich zum Einsatz gekommen sein - aber dazu später.