Lebensmittel, Gespräche und Kulturtipps

Vor allem Kinder und Mütter nutzen die Fotobox, die an diesem Tag hier in der Pfarre Gartenstadt (Wien-Floridsdorf) während der Lebensmittelausgabe des Projekts Le+O aufgebaut ist. Die Mütter oft noch schüchtern, folgen den aufgeweckteren Kindern, die sich auf die kleine Bank aus umgedrehten Getränkekisten trauen. Einige Tier-Teilgesichtsmasken vor die Augen gehalten oder Mäuseohren aufgesetzt und schon wird fotografiert. Wenige Minuten später halten die Familien das ausgedruckte Foto in einem Faltkarton mit abgedruckten Charakteren aus Stücken des Wiener Figurentheaters Lilarum in Händen.

Donnerstagvormittag war Auftakt für eine Tour bis Ende August, die die Theaterleute von Floridsdorf über die Brigittenau, Aspern (Donaustadt) und Ottakring bis Liesing und Hietzing führen wird. Mit der Foto-Aktion will das Theater auf den Kulturpass hinweisen. So wie bedürftigere Familien bei der Aktion Le+O kostengünstig Lebensmittel UND sozialarbeiterische Orientierung bekommen, so können sie mit diesem Ausweis kostenlos verschiedene Kulturangebote nutzen – unter anderem im Lilarum. Denn auch die Teilnahme am kulturellen Leben – und das schon von klein auf – ist ebenso ein Grundbedürfnis wie die Versorgung mit Nahrung – und vor allem ein Mittel gegen Ausgrenzung.