Lässt sich diskutieren, was schneller fällt?

Physik-Frage

Und dann leitete die Physikerin ein spannendes Experiment ein, indem sie die Frage an die 180 Schüler_innen und ihre Lehrkräfte stellte: Fällt ein schwerer oder ein leichterer Gegenstand schneller zu Boden? Per Handzeichen meinte etwa ein Drittel im Saal, der schwere falle schneller. Für den leichteren votierte niemand, was den Moderator, Alois Schörghuber ( ORF, Ö1) veranlasste zu sagen, die anderen hätten keine Meinung. Worauf sich Jugendliche zu Wort meldeten und meinten, es könnte ja sein, dass beide gleich schnell fallen. Und die entsprechende Formel (Fallgesetz von Galileo Galilei) aus dem Physikunterricht im Kopf hatten. Allerdings würde dabei der Luftwiderstand nicht berücksichtigt.

So habe man sich, so die Physikerin Korner, der Wahrheit diskursiv angenähert. Denn das Fallgesetz gelte so nur im Vakuum. Sie habe bei ihrer Frage nicht die Rahmenbedingungen definiert bzw. offengelegt. Über diesen „Umweg“ wurde so recht anschaulich, wie Informationen zwar richtig, aber nicht ausreichend sein können - und Nach- bzw. Hinterfragen der Wahrheit näher kommen.

