Kinderrechte-„Torte“ für den Bundespräsidenten

Eine Karton-Torten aus acht Stücken überreichten Bundesjugendvertretung und Netzwerk Kinderrechte zwei Tage vor dem 30. Geburtstag der UNO-Kinderrechtskonvention an Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Jedes Tortenstück steht für einen von acht Bereichen, in denen selbst in Österreich noch so manche der Rechte, die – allen - Kindern und Jugendlichen (bis 18) zustehen, nicht (voll) erfüllt sind: Armut, Bildung, Asyl, Gewalt, Gesundheit, Freizeit, Recht, Partizipation.

„Es gibt immer noch viel zu tun. Danke für das große Engagement der unterschiedlichen Organisationen, die sich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen einsetzen!“, sagte das Staatsoberhaupt.