Kinder hätten gern mehr (Frei-)Zeit mit der Familie

Gespräch mit einer Zehnjährigen

Bei der Pressekonferenz sprach mit der zehnjährigen Viktoria Zoister auch eine Vertreterin der Betroffenen. In einem Telefoninterview mit dem Kinder-KURIER nannte sie als Nervigstes: „Wenn der Papa spät von der Arbeit heimkommt und sich dann an den Computer setzt. Da würde ich lieber gern mit ihm was spielen.“

Ihr Lieblingsspiel mit den Eltern ist DKT. Gern würde sie mehr Ausflüge mit Eltern und den Schwestern machen, wobei die größere schon 17 ist „und natürlich oft allein mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs“ ist. „Öfter einmal ein Kinoabend mit der Familie wär schon schön“.

Im Wesentlichen „trifft, das was die Studie ergibt auch auf mich zu“, meint die Zehnjährige, die im Großen und Ganzen auch zufrieden ist, „ein bissl mehr Freizeit könnt schon sein, Hausübungen machen schon viel aus.“ Für ein wenig Freizeitstress sorgen auch ihre sportlichen Aktivitäten – in einem Sportverein tanzt sie (Ballett und Hip-Hop), im Winter kommt noch Skibob dazu, wo sie jedes zweite Wochenende ein Rennen fährt. „Aber das macht alles doch mehr Spaß als Stress“, meint sie im KiKu-Gespräch.