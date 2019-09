Kinder beschlossen die Schließung des Kasinos

Viel künstlerisches Handwerk

Linda (10) und Stefanie (12), letztere auch Stadträtin, erstere sogar Vizebürgermeisterin, führen den Reporter durch KleinFeldkirch. Bei der Anmeldung wird den Neuankommenden Kindern eine Art Pass, das Mitspielheft, ausgehändigt. Der Reporter bekommt auch eines, auch wenn er natürlich – wie alle über 12 Jahre – nicht mitspielen darf. Rauf geht’s in den 1. Stock. Dort finden sich viele handwerkliche Ateliers und Werkstätten: Von der Stoffmalerei über die Filzwerkstatt, Spenglerei, Tischlerei, Bäckerei, Schmuckwerkstatt, Kerzenfabrik, Nähatelier bis zum Friseur- und Kosmetikstudio und einer Apotheke. Keine Angst, hier werden weder Medikamente verabreicht noch gebraut oder gemixt. „Hier kann man Badebomben machen“, erklären die beiden Guides, da die Apotheke gerade Pause macht.

Metall

Spannend ist vor allem das Arbeiten mit vielen echten Materialien. In der sogenannten Spenglerei klopfen gerade Annalena und Julia mit einem Nagel kleine Vertiefungen bis Löcher in eine Metallplatte. Es wird das Muster einer Blüte für eine Blume werden. Die eine hat mit Arbeiten dieser Art schon viel Erfahrung, „wir haben auch zu Hause eine Werkstatt“, für ihre Kollegin ist es eine Premiere. „Du musst ganz genau arbeiten, jeden Punkt genau neben den anderen setzen“, wird dem Reporter die Arbeit erklärt.

Mephew hat schon den runden Körper einer Dose geformt, nun schneidet er mit einer Blechschere den kreisrunden Boden aus. Betreut wird diese Station von drei Männern, die Meister ihres Faches sind – das war die Voraussetzung. Hans, Reinold und Florian kommen von der Großhammerzunft, „einem Zusammenschluss verschiedener Handwerke wie Schreiner, Spengler, Bäcker…“

Insektenhotel

In der Tischlerei treffen wir auf Ilias (12), der an etwas Kastenartigem nagelt. „Ich bau ein Insektenhotel. Das nehm ich dann mit nach Hause und bau Sachen mit Löchern rein, wo Insekten reinkriechen können. Ich will, dass sich Insekten, die bedroht sind, ein geschütztes Zuhause haben.“

Nebenan hat Katharina (9) eine schwarze Katze ausgesägt und die gleichaltrige Julien bemalt gerade den von ihr zuvor ausgesägten Mickey-Mouse-Kopf.

Geduldig

In der Papierwerkstatt fasziniert vor allem Valerie, die aus dünnen zusammengerollten Papierröhren, die sie flach drückt eine riesige Spirale baut. Fast in sich versunken arbeitet sie akribisch und geduldig vor sich hin und verrät dem Reporter: „Ich arbeite schon seit zwei Stunden daran. Wenn ich dann alles zusammen klebe, kann ich auch eine Schüssel daraus machen.“ An einem gleichen Stück arbeitet auch Pia.

Glitzernd

Ein paar Armreifen und einige Ohrringpaare hat Anna innerhalb einer Stunde in der Schmuckwerkstatt produziert. Eines der Armbänder – dank mit eingebauter Buchstaben-Holzteile offensichtlich für eine Zoe. „Das ist meine kleine Schwester.“ Ob alle Schmuckstücke Geschenke sind, will der KiKu wissen. „Ein Paar Ohrringe vielleicht für meine Mutter“, aber manches wird sie wohl auch selber tragen. Da ist sich die junge Designerin noch nicht so schlüssig. Bei der Gestaltung „hab ich einfach drauf los gebastelt“.

Kerzenfabrik

Im Kreis um eine runde Servierplatte mit sechs runden Dosen sitzen Maximilian, Christina, Anina und Aurelie. Von Zeit zu Zeit lassen sie lange Kerzen, die sie in Händen halten, in einen der runden Behälter hängen. „Da ist geschmolzenes Wachs drinnen“, erklären sie dem Reporter und dass die Platte mit den Dosen auf einem elektrischen Ofen steht. Und ziehen die nun um eine weitere Schicht angereicherte Kerze raus. Zur schnelleren Härtung gibt die eine oder der andere die Kerze kurz auch in einen Topf mit kaltem Wasser.

Nähatelier

Im Nähatelier schneidet Viola (11) ein quadratisches Stück Stoff von einer längeren Bahn ab. „Einen Teil hab ich schon, ich mach ein Kissen.“ Hannah (11) hat schon ein schlauchartiges Stück Stoff genäht, rafft es immer wieder zusammen und steckt ihre Finger in die Öffnung des Schlauchs. „Ich zieh einen Gummi raus. Das wird ein Haargummi“, erläutert sie ihre Arbeit.