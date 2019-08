Kids in Fashion 2019: Infos: Was? Wann? Wo?

Mode-Gala

12. Oktober 2019

Einlass: 18.30 Uhr – die Ausstellung der ausgewählten Entwürfe ist eröffnet

20 Uhr: Modeschau

Modegroßhandelszentrum: 1030, Modecenterstraße 22

Models gesucht

Burschen und Mädchen zwischen 14 und 23 Jahren, die ausgefallene Modeentwürfe von Kindern und Jugendlichen am Laufsteg präsentieren wollen. Wer den Sprung auf den Catwalk schafft, wird bei einem Casting entschieden. „Mit Haarstyling und Make Up von Profis, spektakulären Outfits, familiärer Stimmung im ganzen Team und dem großen Auftritt am Laufsteg ermöglichen wir den Jugendlichen einen Star-Tag als Model“, so Leo Oswald, Modemacher und Projektleiter von Kids in Fashion.

Bewerbungen

Bis 10. September 2019

kidsinfashion@jugendzentren.at

oder per Snail-Mail (alter Post):

Verein Wiener Jugendzentren

1210, Prager Straße 20

KW (Kennwort): „Kids in Fashion“)

Mehr Infos:

www.jugendzentren.at/kids-in-fashion