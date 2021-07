Jungreporterin: Mein Mermaid Shooting

Schon immer wollte ich einmal wie eine Meerjungfrau unter Wasser schwimmen. Dieser Wunsch erfüllte sich zu meinem Geburtstag im Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt (BSFZ). Und was gibt es da noch Schöneres, als davon auch noch wunderschöne Erinnerungsbilder zu bekommen? Deshalb durfte ich nicht nur mit einer Meerjungfrauenflosse schwimmen, sondern auch gleich das „Mermaid-Shooting“ machen, wie es so schön bezeichnet wird. Dabei konnte ich beides verbinden.

„Mermaid“ ist das englische Wort für Meerjungfrau und das Wort „Shooting“ kennt ihr sicher von Fotoshooting mit einem Fotografen oder einer Fotografin. Wer jetzt denkt, dass das ein Kinderspiel ist, der irrt gewaltig! So ein Unterwasserfotoshooting hat es ganz schön in sich! Aber nun von Anfang an.

Mein Fototermin war an einem Sonntagvormittag. Ich konnte es kaum erwarten in die Schwimmhalle zu kommen. Daher bereitete ich mir schon am Vorabend die wichtigsten Badesachen vor. In der Sporthalle angekommen, erwartete mich schon das herzliche Team von den „Austrian Mermaids und H2O-Photography by Harald Slauschek“ und bereitete mich auf das bevorstehende Shooting vor.

Bevor es losging, bekam ich noch ein wunderschönes, wasserfestes Make Up, von Nadja Hluchovsky, einer Facepainting Weltmeisterin, passend zu den Farben der Meerjungfrauenflosse, die schon für mich vorbereitet war. Ich durfte nämlich eine ganz besondere, neue Kinderflosse ausprobieren, mit der angeblich noch niemand zuvor geschwommen war. Das fand ich sooo cool! Sie war wunderschön und hatte eine besonders bewegliche Schwanzflosse, die gar nicht so leicht zu bewegen war. Danach bekam ich noch hilfreiche Anweisungen und Tipps, wie ich mich unter Wasser mit der Flosse vor der Kamera bewegen sollte.

Ganz schöner Aufwand