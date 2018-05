Jugendlicher baut Modell für Neu-Wiederaufbau seines Aleppo

Workshops im ZOOM Kindermuseum (Wien)

Beim Lokalaugenschein des Kinder-KURIER im Workshop im Zoom waren Jugendliche der 2a der Neuen MittelSchule Lortzinggasse (Wien-Penzing) am Bauen von Häusern für einen Stadtteil. Emanuela und Ezgi bauten einen rosa und einen blauen Turm, die mit einer pinken Brücke verbunden sind. „Love Bridge“ nennen sie die Verbindung zwischen dem Mädchen- und dem Buben-Internatsturm. Ebat, seit zwei Jahren in Wien lebender Flüchtling aus Afghanistan, baute an einem Wohnhaus mit, andere fabrizierten in ihrer Gruppe ein Hotel. Angelina, Bojana, Nur und Johanna gestalteten ein glänzendes Shopping-Center – „aber nur für Mädchen“, wie die vier dem Kinder-KURIER verraten.

Skypen

Gegen Ende des Workshops wurde via Skype eine Verbindung mit Mohammed Kteish in der Türkei aufgebaut. Zuerst wollte er sehen, was die Jugendlichen in Wien gebaut hatte. Der Reihe nach hielten sie ihre Werke in die Kamera – was jeweils für erfreutes, mitunter auch erstauntes Lächeln des weit entfernten Gegenübers sorgte.

Und dann ging’s ans Fragen. Erst noch schüchtern – und über die Dolmetscherin ins Arabische übersetzt, tauchte die Frage auf, ob der Bursch in die Schule gehen kann und ob er Türkisch lerne. Zuerst zaghaft, aber dann immer flotter begann nun Ezgi, die mit dieser Sprache und Deutsch aufwächst, die Konversation zu übernehmen. Zwischendurch wollte einer der Wiener Jungs wissen, ob ihr nur wenige Jahre älterer Kollege am anderen Ende der Verbindung, der da aus dem Monitor sprach, einen Lieblings-Fußballverein habe. „Barcelona“ übernahm dieser volley.

Zurück zu seiner Arbeit: „Mit fünf Jahren habe ich begonnen viel und gern zu zeichnen und zu basteln – aus allen möglichen Materialien. Und ich möchte Architekt werden“, erzählt er. Sein Herzenswunsch, am Wiederaufbau der zerstörten Heimatstadt mitzuwirken soll nicht zuletzt durch diese internationalen Workshops und die damit verbreitete Idee verwirklicht werden. Und der dankt allen Kindern und Jugendlichen, die sich sein Projekt anschauen und selber in Workshops Bau-Ideen beisteuern.

