Jugendliche sammelten Rekordsumme für Kinder-Krebshilfe

Allein 75 Jugendliche einer Schule in Wien-Floridsdorf konnten 3.774 Euro für die Kinder-Krebshilfe Wien/NÖ/ Burgenland sammeln. Die Praxis-Mittelschule der katholischen Pädagogischen Hochschule Mayerweckstraße 1 beteiligt sich schon seit vielen Jahren an dieser Aktion. In diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen einen neuen Rekord aufgestellt.

82.000 Euro für krebskranke Kinder und Jugendliche

Die diesjährige Straßensammlung der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD, an der rund 3.000 Schülerinnen und Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland teilnahmen, war ein voller Erfolg: Insgesamt konnten rund 82.000 Euro an Spendengelder lukriert werden – 36.826 Euro in Niederösterreich, 31.344 Euro in Wien und 14.218 Euro im Burgenland.