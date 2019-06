Jugendliche diskutierten: Muss die Welt gerettet werden?

Weltrettung und wie könnte wo, was geholfen werden - das waren die Fragestellungen um die die jüngste Standpunktveranstaltung kreisten, bei der Jugendlichen im Wiener Radiokulturhaus diese mit dem Politikwissenschafter Mathias Krams, der Philosophin und Uni-Lehrerin Susanne Moser und dem Katastrophenhelfer Andreas Zinggl diskutierten.

Mehrfach sprachen Schüler_innen den Widerspruch an, dass auf der einen Seite beklagt würde, Jugendliche engagierten sich nicht genug und andererseits die Teilnahme an den Fridays-for-Future-Demonstrationen nicht unbedingt erwünscht wäre. Einige engagieren sich auch in verschiedenen Hilfsorganisationen wie Yong Caritas oder bei Projekten ihrer Schulen für Entwicklungsländer.