Humorvoller Ritt durch die 8-er Jahre der Geschichte

Geschichte und Politik als knapp einstündiger inszenierter streckenweise sehr humorvoller, entlarvender Zirkus mit erschreckend interaktivem Anteil und einem ein wenig zu lehrmeisterlichem Schluss – das bietet die Performance „Um zwei beginnt die Revolution“ von Theater Ansicht derzeit im Dschungel Wien.

Der große Saal ist noch leergeräumt, keine Publikumstribüne, die Zuschauer_innen stehen, gehen, an manchen Stellen sitzen sie auch – und befinden sich damit meist auf Augenhöhe mit den Darsteller_innen. Hin und wieder erklimmen letztere Podeste, die an Laufstege erinnern oder einmal gar die Galerie. Die 8-er Jahre haben sie sich auserkoren, um über Wende- und Knackpunkte der Geschichte zu spielen – ab 1848. Wie in späterer Folge wird dem Wortwitz gefrönt – Acht Schätze, Achterbahngefühle...

Begonnen wird mit der Huldigung einer Königin und folgenden Aufständen gegen die absolute Herrschaft. In Frage gestellt wird aber auch das Blutvergießen im Kampf gegen die Herrschaft – zumindest hier. Immer wieder wird an Wendepunkten der Gegensatz von Macht und Ohnmacht spielerisch in Szene gesetzt, werden Parallelen sichtbar gemacht.