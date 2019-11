Humorvolle Tutorials rund ums letzte Hemd

Leben wir noch oder sind wir schon … drüben? Mehrmals stellt die alte Frau die Frage und die junge antwortet mit der Vermutung, dass sie schon alle im Jenseits seien. In einem äußerst strangen Ambiente spielt(e) sich die 1 ¼-stündige Performance „701 britische Teelöffel – Viva la muerte!“ im Wiener Off-theater nicht zuletzt um Halloween und die Totengedenktage ab.

Der zweite Teil des Titels erinnert an den mexikanischen Brauch, die verstorbenen Verwandten fröhlich und bunt an Gräbern zu besuchen oder sich zu Hause so an sie zu erinnern – als sie noch lebensfroh unter den Verwandten weilten: Día de los Muertos. Und so geht die gar nicht so besonders fröhliche Hochzeitsfeier in eine Art fröhlicherer Totenfeier über – mit Einsprengseln tiefgründiger, philosophischer, poetisch-entrückter Gedanken über Leben und Tod. Oder Tödin (wie in Mexiko). Oder auch das Wälzen der Frage, ob Verbrennung ökologisch noch vertretbar wäre – CO2-Ausstoß, Energiebedarf oder nicht Kompostierung die klimaneutralste Version der Be-Erdigung wäre…