Hohle Phrasen und echte Botschaften

Botschaften so „nebenbei“

In das humorvolle Auf-die-Schaufel-nehmen einerseits der Ratschläge, andererseits aber auch des Verhaltens in den Bewerbungsgesprächen transportiert das Stück Botschaften. Nicht zuletzt die, den Blick auf die breite Palette von Berufen zu richten und eingeschränkte Auswahl zu überwinden, vor allem von Mädchen, von denen sich noch immer ein hoher Prozentsatz oft nur für eine ganz schmale Palette von Berufen entscheidet. Immerhin steht Sisa, wie sie sich spät nennt, schließlich zu ihrem Desinteresse an dem Job als Hilfskraft im Restaurant. Sie entdeckt ihr Interesse und ihre Lust an Technik und kommt so doch – vorübergehend an den Ausgangsort zurück – um die Karaoke-Maschine zu reparieren. Das Trio – die beiden schon genannten und Susanne Preissl – wechseln immer wieder auch ihre Rollen, um die Eltern darzustellen, aber auch einen geheimnisumwitterten „Miagi“, eine Art Zauberer – Herr der Glückskekse …