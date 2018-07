Herzhaftes Lachen über „Blutsauger“

Aussaugendes Musical-Business

Im „Pflanz der Vampire“, in der Tschauner-Bühne „reloaded“, weil die Urfassung des Autorenduos Markus Ch. Oezelt & Helmut K. Vavra schon erstmals vor 20 Jahren im Wiener Metropol sowie 2001 und 2009 im Gablitzer 82er-Haus gespielt wurde, wird das Musical-Business witzig auf die Schaufel genommen. Die Grundgeschichte ist dieselbe: Es beginnt mit dem Vorsprechen und -singen, schon längst neudeutsch Casting genannt, für eine Version das Musical Tanz der Vampire. Wir treffen auf vier unterschiedliche Typen:

* Die junge, eben absolvierte Musical-Studentin Elisabeth Schikaneder, die allerdings nicht ganz schlüssig mehr als schüchtern ist

* Die von sich mehr als überzeugt sich gebende Diva Doris Arata, die jedoch darauf hinweist „unter“ diesem Regisseur schon „gearbeitet“ zu haben

* Der junge Uwe Dröger sowie

* ein schusseliger – „wir reichen uns jetzt alle lieb die Hände“ - Albert Koss.

* Und natürlich der echte Vampir, hier Lutz Draculić genannt, der sich in die Crew einschleicht um nach und nach alle zu beißen und für seine Art zu gewinnen.

* Dazu gesellen sich ein autoritärer, alkoholabhängiger Regisseur namens Christopher Kepplinger sowie

* der Produzent, dem das Geld schon ausgeht, dessen Darsteller auch den fast alles überstrahlenden auf Prolo spielenden Bühnentechniker gibt.

Musical-Mix

Druck von Seiten des Produzenten auf den ohnehin autoritären Regisseur, schusselig-dilettantische Darsteller_innen, Affären, „Seitenbisse“, Streits, Bisse usw. – die wirkliche Handlung steht hier nicht im Zentrum. Was (mehr) zählt sind zum einen witzige Seitenhiebe auf das gesamte Musical-Business – Eingeweihte mögen vielleicht die eine oder andere beabsichtigte Parallele zur Wirklichkeit erkennen – und das Spiel mit Songs und da vor allem bekannten Hits aus gut einem Dutzend verschiedener Musicals: Westside Story, Chorus Line, Rebecca, Die Schöne und das Biest, Phantom der Oper, Cats, Mama Mia, Evita, Elisabeth, Mozart, Grease, Jesus Christ Superstar und natürlich nicht zuletzt Tanz der Vampire. Fast als Ohrwurm erwies sich „Es tut so gut, fließt rotes Blut in fluten ... – mein Gott, jetzt hat sie’s“ als abwandlung von „es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ aus My Fair Lady.