Haben wir unser bisheriges Leben vergeudet?

Irgendwie abgefuckt, aber dann doch ein bisschen zu edel graffiti-mäßig gestylt – so präsentiert sich die Bühne bevor das knapp mehr als eineinhalbstündige Stück „Wasted“ im werk X-Petersplatz in der Wiener Innenstadt losgeht. In diesem Ambiente stoßen drei nicht mehr Jugendliche, aber doch auch noch nicht Erwachsene so irgendwo in ihren Endzwanzigern aufeinander. Aber schon voll die Midlife-Crisis.

Anlass ist der zehnte Todestag Tonys, eines ihrer Kumpels. Hin und wieder wird an ihn erinnert, aber eher dreht sich alles um sie selber. Irgendwie auch miteinander, vor allem aber jede/r für sich. Was hab ich aus meinem Leben bisher gemacht? Wo steh ich? Wo will ich hin? Rauscht es an mir vorüber? Oder geht mir überhaupt alles am A.... vorbei? Der zuletzt genannte Aspekt wird von phasenweisen Wackel-Live-Selbst-Videos verstärkt.