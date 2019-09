Sie bauen den Werkstatt-Himmel voller Geigen

„Mumifizieren“

Ein solchermaßen einigermaßen fertige „Weißgeige“ spielt junge Mitarbeiterin, Maria Gruber, für die Kamera an. Bis zu einem gewissen Grad, würde die schon ganz gut klingen, erklären uns die beiden. „Aber das Holz muss einerseits konserviert, ja mumifiziert werden. Je älter eine Geige ist, desto besser wird sie“, so der Meister. Dazu dient der Lack. Für den werden aus einem anderen Raum der Werkstatt unterschiedlichste Gläser, Dosen, Sackerl herbeigeschafft. Der Inhalt reicht von Benzoe, einem vanilleartig reichenden Tropenholz-Harz über „Drachenblut“, ebenfalls einem Harz, bis zu Myrrhe, Colofonium, Propolis und Leinöl. Der Lack ist bei Weitem nicht nur fürs Auge, sondern hat auch einen wichtigen Einfluss auf den Klang, „wie eine Art Filter“ ( Martin Koch).

So eine fertige Geige, in der ja immerhin gut ein Monat intensive Arbeit steckt, kostet dann schon so zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Weshalb viele – insbesondere zu Beginn – natürlich Geigen, Bratschen, ein Cello oder einen Kontrabass – eher einmal ausborgen. Natürlich gibt es auch billige Massenfertigung, „aber selbst bei diesen müssen viele Schritte auch von Hand gefertigt werden“, so der Meister. Da wird dann in großen Manufakturen in Ostasien manches maschinell zugeschnitten, aber auf billigste Arbeitskräfte für die Fertigung zurückgegriffen.