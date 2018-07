Frieden beginnt mit einem Lächeln

Bereits zum dritten Mal hat’s die nunmehr 12-jährige Jona Nuredinaj aus der albanischen Hauptstadt Tirana ins Wiener VIG-Kids-Camp geschafft. „Eigentlich wollte ich ein Foto mit meinen Zwillings-Cousins machen, aber bei dem Familientreffen hat dann zufällig mein Opa der Oma den Arm um die Schulter gelegt und beide haben so schön gelacht. Das musste ich fotografieren. Das Bild habe ich dann meinem Bruder geschickt und der hat am Computer den Spruch „Peace begins with a smile“ (Frieden beginnt mit einem Lächeln/Paqja fillonme një buzëqeshje) eingefügt.“

An den Camps begeistern sie „die Spiele mit anderen Kindern und die Ausflüge, wo wir immer wieder was entdecken können – voriges Jahr waren wir in einer Schokofabrik, heuer in einer Speise-Eis-Manufaktur.“

Das Zusammensein mit anderen Kindern ist für sie auch das Beste an der Schule, in der sie aber auch Mathe und Englisch gern hat. In der Freizeit mag sie Sport – im Sommer schwimmen und im Winter Eislaufen.