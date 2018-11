Freundschaftliche Hilfe trotz allem

Der Maulwurf, wagt sich vor allem aus Frust über den langweiligen Frühjahrsputz aus seinem unterirdischen verzweigten Bau nach oben und beginnt Schritt für Schritt die Welt zu erkunden. Am Fluss trifft er auf die Wasserratte und lässt sich mit der auf die Bootfahrt ein, will aber wissen was da hinten ist – der Wald. Vor dem warnt die Wasserratte, lässt sich aber dann doch auf die Abenteuerwanderung dorthin ein. Immerhin gäbe es dort den vertrauenswürdigen Dachs.

Nunmehr als Freundestrio begegnen sie dem fidelen, überschwänglichem, protzigen, leichtsinnigen Kröterich, einem Freund von mechanischen Geschwindigkeiten – Motorbooten und Autos.