Freundlich, kompetente Beratung aber nie lästig

Kurzinterviews

„Ich hab mich immer schon für Mode interessiert, das ist auch in meiner Familie in jeder Generation so, manche sind im Verkauf, andere designen Mode. Das möchte ich übrigens später auch einmal machen“, verrät Adrian Winkel, der Bundessieger, „aber zuerst wollte ich im Verkauf arbeiten, damit ich auch erfahre, was sich Kundinnen und Kunden wünschen“. Er hatte sich schon in der Früh beim Foto an seinem Stand im Foyer siegessicher gegeben. Damit wollte er sich auch selber pushen, gesteht er dem Kinder-KURIER.

Die Zweitplatzierte, Simone Andrich, entschied sich erst gegen Ende der Schulzeit für den Verkauf und ist froh über diese Berufswahl. Auf Käse setzte sie beim Bewerb, „weil ich die Zusatzausbildung Käsekenner gemacht habe. Da haben wir alles über Käse, auch über seine Geschichte gelernt“.

Stefan Ronacher hatte sich schon früh für Sportartikel interessiert, „ich hab dann schon in der Schulzeit viel geschnuppert und schon vor dem Poly meinen lehrplatz fix gehabt“, blickt er auf ein letztes entspanntes reines Schuljahr zurück.