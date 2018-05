Fantasie gibt Kraft für die Realität

Mutter früh gestorben, Vater reich, muss aber die Tochter verlassen – in der Stückversion, weil er in den Krieg muss. Er gib sie in ein Internat mit gutem Ruf. Dort herrscht allerdings Unterdrückung. Sie hat nur den Vorteil, dass der Vater viel fürs Internat bezahlt und sie nicht ganz so schlecht behandelt wird. Vater stirbt, das Vermögen ist weg – in der Stückversion (im Roman finden die Nachlassverwalter nur die Tochter nicht so bald). Die böse Internatsleiterin erniedrigt das Mädchen, lässt sie als – unbezahltes – Dienstmädchen arbeiten. Am Ende siegt doch die Gerechtigkeit. So weit die Kürzestfassung von „Die großen Abenteuer der kleinen Sara Crewe“, das seit kurzem – bis fast Ende Juni – im Renaissancetheater, läuft.