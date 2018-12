Es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern wohin du gehst

Brücken oder Mauern?!

Und so sprach Evelin Balogh aus dem an diesem Tag gastgebenden Schulschiff diesmal auf Englisch, in früheren Jahren war sie bereits mit Ungarisch angetreten. Die 17-Jährige konzentrierte sich auf das Leitthema des aktuellen Bewerbs „Brücken und Mauern – wie bauen wir unsere Zukunft?“ Ausgehend von ihrer persönlichen Beziehung zu einem Mädchen schilderte sie, dass der eigene Großvater in Ungarn eher eine Mauer ihr gegenüber errichtet habe, während ihre Eltern sich bemühten, eine Brücke zu errichten, auch wenn das Outing für sie nicht leicht gewesen wäre.