Enkel lässt Opas (Lebens-)werk weiterleben

Genau das stimmt, er wird Worte und Sätze eines älteren Mannes zitieren - praktisch genau in der Tonalität und mit denselben Handbewegungen - die nun auf der Leinwand auftauchen. Erst nur Kopf- und Handbewegungen, später auch dessen Originalstimme. Der Alte ist der Großvater des 32-jährigen Schauspielers. Dieser setzt mit seinem kurzen Reenactment (Wiederbelebung/ Nachleben/ Neu-Inszenierung) seinem Opa, der starb als der Spieler 7 Jahre jung war, damit kein Denkmal. ER setzt auf eine andere, auf seine Art, das (Über-)Lebenswerk des Großvaters, Hermann Langbein, fort. Dieser hatte als Gegner der Faschisten im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Internationalen Brigaden gegen Franco, der mit Hitler und Mussolini (Diktatoren in Deutschland bzw. Italien) verbündet war, gekämpft. Nach Niederlage der Demokraten wurde er erst in französischen, später in Konzentrations- und Vernichtungslagern der deutschen Nazis eingesperrt. In Auschwitz baute er mit anderen Eingesperrten eine Widerstandgruppe auf, konnte bei der Überstellung in ein anderes Lager fliehen und überlebte.

Hermann Langbein begann als einer der ersten über die Erfahrungen und Erlebnisse in der Vernichtungsmaschinerie der Nazis zu schreiben. Die Aufklärung vor allem der folgenden Generationen war ihm ein unmittelbares Bedürfnis und Verlangen. Sehr früh ging er als Zeitzeuge in Schul(-klassen). Dank seiner Wahrnehmungen und Aufzeichnungen, die er als Schreiber des Lagerarztes führte, trat er auch als Zeuge in Prozessen gegen Täter auf.