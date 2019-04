Eine Stunde herzhaftes Lachen über eine (Zirkus-)Familie

Begeisterung

Und so „nebenbei“ vermittelt „Das Ereignis“ aber auch eine Haltung, die nicht zuletzt André Stern in seinem jüngst erschienenen Buch „Begeisterung“ transportiert: In Kindern steckt so viel Weisheit, Kreativität und eben Begeisterung. Sie brauchen Eltern, die sie lieben, an sie glauben und sie so nehmen, wie sie sind und nicht in eine Richtung drängen wollen. Von einer solchen Basis aus, sind Kinder stark genug, ihre jeweils eigenen Wege zu suchen, finden und gehen.