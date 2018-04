Eine Momo-Version unserer Zeit

In der Vorwoche spielte im Wiener WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) die Kinder- und Jugendtheatergruppe SchauSpielWerk eine Version von Michael Endes „Momo“. Eine Woche drauf steigt nun im Theater Forum Schwechat ein eigenes Stück vom Kindertheaterclub dieser niederösterreichischen Stadt, das sich dem selben Thema widmet. In „glück:los und mut:reich“ gibt’s nicht die vielen grauen Herren in Anzügen, die die Zeitsparkonten der Menschen verrauchen. Hier herrscht ein einziger Alexus (!) auf einem Baugerüst mit überdimensionaler Sanduhr und Logo eines Computer- und Smartphone-Herstellers über die Menschen – in silbrig-grauen Overalls.

Dieser hat einen Stufenplan zur Eroberung der Weltherrschaft. Erster Schritt. Sämtliche Drecksarbeit von anderen Menschen erledigen zu lassen, über die Gründung einer neuen Partei, der silbrigen. Zu schlechter Letzt führt der Herrscher eine neue Währung ein – statt Geld ist es jetzt Zeit.

Den Untertanen zieht er Zeit ab, wenn sie zu langsam im alltäglichen Hamsterrad sind. Doch wie bei Kundenkarten, Facebook und virtuellen Plattformen im realen Leben, unterwerfen sich die Bühnenkinder ganz freiwillig. Ja, sie verstehen es gar nicht als Unterwerfung, jede und jeder funktioniert gerne, scheint es sogar zu lieben, ständig vom Alltagstrott –allerdings in Smilie- oder Kussmund-Posen Selfies posten zu müssen.