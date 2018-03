Eine frühe Powerfrau mit Seele

Trotz Tragödie

Das ist aber nur das Rund-um des revue-artigen Abends. Im Zentrum steht die genannte Künstlerin – als solche, aber auch als sehr selbstbewusste, emanzipierte Frau Lili Grün. Aus ihren wenigen Büchern und noch weniger biographischen Daten hat die Intendantin des Theaters, Manuela Seidl, ein Stück schreiben lassen (Marius Schiener). Sie selbst gibt die Lili Grün, die ihr sehr (am Herzen) liegt, Bühnenpartner Johannes Kemetter switcht gekonnt von einer Rolle in die andere – vom Vater, in die Freundin, die Vermieterin, den einen oder anderen Liebhaber, Bühnenpartner usw.

Hin und wieder kommen aus dem Off eingestreute Biographie-Fakten der gebürtigen Wienerin als Tochter eines aus Ungarn stammenden Kaufmannes, der frühe Tod der Eltern, ihre Leidenschaft für die Theaterbühne, der Brotjob als Bürokraft, die Mitarbeit am gesellschaftskritischen Kabarett insbesondere in Berlin und nicht zuletzt die Ermordung im Vernichtungslager Maly Trostinez am 1. Juni 1942.

Nicht nur das mörderische Ende, auch der schon lange davor mühsame Kampf ums (Über-)Leben als Künstlerin, aber auch das nicht immer leichte (Zusammen-)Leben mit Männern vermögen dennoch nicht, die positive Grundstimmung zu vernichten, die der Abend über diese frühe Powerfrau mit großer Sehnsucht nach Empathie vermitteln möchte.