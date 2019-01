Ein Waisenkind lässt drei Räuber sanft werden

Witzig-liebe Räuber

Obwohl sie anfangs mit ihren Holzprügeln auf brutale Räuber machen, vermittelt das Trio - Annegret Janisch als Chefin, Sebastian Mandla in der Rolle des Donnerjakob und Mario Garzaner - von Beginn an, dass sie nicht wirklich böse, eher ein bissl patschert sind. Erst geben sie sich nach der Gefangennahme Tiffanys ein bissl genervt von dem Kind, mit dem sie nichts anzufangen wissen, doch bald hat sie das Trio um ihre Finger gewickelt. Dies aber weniger wegen dem Trick, den sie ihnen aufschwatzt, sie wäre die Tochter des Maharadschas und so könnten sie doch an Lösegold kommen, sondern viel mehr wegen ihres gewinnenden Wesens.

Zum Drüberstreuen gibt die Choreografin Yukie Koji noch eine bitterböse Waisenhaus-Chefin. Ständig schwingt sie ihre Peitsche. Tiffany hat sie noch nicht in ihrem Sklavenheer. Und als sie sich dann endlich doch zu fassen kriegt, befreien die drei Räuber das Mädchen. Sie haben es schon vermisst.