Ein Klassiker in sehr humorvoller Version

Die sechs Schauspielerinnen wechseln in Sekundenbruchteilen durch höchstens ein anderes Kostüm-Accessoir und Sprachfärbung gekonnt von Amazonen auf Griechen, von Odysseus auf Amazone oder besonders witzigen Boten oder auch Hauptfrau (schrägerweise vom FrauenKollektiv am Programmzettel Hauptmännin tituliert).

Mord und Selbstmord werden nach wenigen Sekunden durch eine humorvolle „I will survive“-Choreografie gebrochen. Die Grundgeschichte, dass die feministische Penthesilea, das eigene Hirn ausschaltet, nur weil sie auf einen schönen Helden trifft, wird hingegen leider nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt. Und das am Vorabend des Frauenvolksbegehrens 2.0 und zeitlich parallel zur paradoxen Performance-Intervention am Karlsplatz mit der Frauenwahlrecht-Abschaffungszentrale ;(