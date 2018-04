Drei Abende lang gehört Jugendlichen die Theater-der-Jugend-Bühne

Wandel und Konstante

Im Stück „Zeitzeugen“ wird eingangs über Zeit, Welt und Menschheit philosophiert bevor es anschließend Zeitsprünge in verschiedene Epochen gibt: Szenen illustrieren die Nazizeit, den ungarischen Aufstand 1956, den Kampf einer jungen Frau um Gleichberechtigung im Tirol des Jahres 1964, Demonstrationen gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf in der zweiten Hälfte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, die Epoche knapp bevor die Berliner Mauer fiel (1989) und eine Ehetrennung samt Scheidungskind knapp vor dem Jahrtausendwechsel. Persönliche Schicksale in den genannten Epochen werden von den 1 Jugendlichen gespielt, passende Musik ertönen aus dem Off. Nur bei der Berliner Szene schlüpft eine der Teilnehmer_innen auch in die Rolle der Nena, deren „nur geträumt“ zu vernehmen ist.

So viel sich auch mit der Zeit verändert, (fast) unerschütterlich bleibt er im Zentrum der Bühne stehen – ein weißer Baum aus Karton – „ihm“ gehört auch das Schlusswort: „Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier stehen werde, was ich noch sehen, spüren und denken werde. Doch ich werde warten und sehen, was die Zeit mir bringt.“

Überzeugend und mit viel Power spielen alle der beteiligten Jugendlichen – und lassen auch Humor nicht vermissen trotz tiefgründiger, ernster Themen.