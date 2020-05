Fühlen uns mehr für die Seelen-Hygiene verantwortlich

Jedes Kind wandert mit seinem Teller mit Essen zu einem eigenen Tisch und isst alleine vor sich hin. Obwohl in einem Restaurant vier erwachsene Menschen – samt deren Kindern gemeinsam an einem Tisch sitzen dürfen. Letztere ab 15. Mai, Erstere ab 18. Mai – bzw. schon jetzt, weil Kinder ja schon die ganze Zeit in Schulen in Betreuung sein dürfen, etwa wenn ihre Eltern berufstätig sind.

Wie sich’s nicht nur beim Essen, sondern auch sonst auf den Gängen und im Schulhaus unter Einhaltung der Auflagen abspielen wird, das zeigen die zehn Kinder und die betreuenden Lehrer_innen sowie die Direktorin, die schon derzeit täglich die Volksschule Herzmanovsky-Orlandogasse in Wien-Floridsdorf bevölkern, auf – stellvertretend für sämtliche Standorte, die trotz der Corona Krise täglich die Schulen besuchen. Beim Foto-Shooting dafür wirken ja alle meist entspannt und ziemlich fröhlich.