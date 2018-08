Die Augenbrauen zeigen die Stimmung an!

Mangas

Im zweiten Raum der KinderKultur im Wiener WuK, dort wo üblicherweise Theaterstücke gezeigt werden, läuft gleichzeitig der Manga-Workshop. Auch hier vermitteln zwei Künstlerinnen Tipps und Tricks, wie aus Kreisen, 3- und 4-Ecken menschliche (Nicole) oder tierische (Eli) Wesen – diesmal natürlich im typischen Manga-Style – werden können.

Erst Geschichten spielen, dann zeichnen

Das Trio Samuel, Noah und Olivia kam schon als eingeschworene Gemeinschaft, die auch sonst viel – mitunter gemeinsam – zeichnet. Während die beiden Buben beim KiKu-Lokalaugenschein gerade zwei – ziemlich unterschiedliche – Katzen zu Papier bringen, frönt Olivia ihrer Leidenschaft, Drachen zu zeichnen: „Ich liebe Drachen, ich find sie einfach cool!“

Samuel gesteht „sonst täglich, vor allem in Schulstunden, zu zeichnen, fast immer Katzen oder Charaktere. Meist zeichnen er und Noah gemeinsam Geschichten, für die Olivia mitunter auch Ideen einbringt. „Wir spielen die Geschichten, stellen uns vor, dass wir die Charaktere sind, und später zeichnen wir sie dann“, erzählt Noah.

Ob sie sich dabei aufnehmen, um nichts zu vergessen, will der Kinder-KURIER wissen.

„Nein, an die guten Momente erinnern wir uns einfach!“, meint Samuel.

Ah-In, die am selben Tisch werkt, hat ein Mädchen in Manga-Style gezeichnet und freut sich überrascht: „Das ist das erste Werk, das mir gelungen ist.“

Japanisch-App

Fast zum ersten Mal ist es für Pepe, „dass ich mit der Hand zeichne. Das ist komplett schwierig. Normalerweise zeichne und male ich am Computer“ und er zückt sein SmartPhone, um einzelne von ihm geschaffene digitale Charaktere aber auch ganze Comic zu zeigen. „ich zeichne so 90 Prozent des Tages, ab dem Aufstehen“ - jetzt in den Ferien. Aber auch während der Schulzeit fast jede freie Minute.

Zum Manga-Zeichnen kam er, so erzählt er dem KiKu, nachdem er begonnen hatte, „Japanisch zu lernen. Vor einem Jahr kam ihm die Idee, „ich find die Sprache voll cool. Dann hab ich im Internet gesucht und eine App gefunden“ - die er sofort herzeigt - „und mit der lern ich jeden Tag ein bisschen. So kann ich dann Anime auch in der Originalsprache anschauen“.

Als Pepe das erzählt, meldet sich Sebastian, der ihm gegenüber sitzt. „ich lern das dritte Jahr Chinesisch. Ich hab mir deswegen das AKG als Schule ausgesucht, weil es dort dieses Freifach gibt und ich wollte einfach eine andere Sprache lernen. Lesen ist sehr, sehr schwierig, Sprechen ist leichter“. Mangas hat er auch schon vorher „manchmal gemacht, für die Schule zeichne ich aber gern auch realistische Sachen“, erzählt Sebastian.