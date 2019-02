Der Rhythmus von Herz und Urknall

Planeten

Aus dem riesigen, anfangs fast die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehenden in der Mitte der Bühne hängenden beleuchteten Stoffteil (genial so wie die Kostüme: Theresa Prammer) in Form eines überdimensionalen Herzens, purzeln bald einmal Kugeln. Diese „verwandeln“ sich augenblicklich in fast unzählige Sterne und nicht zuletzt nach und nach Planeten unseres Sonnensystems. Die Sonne selbst ist ein herbeigerollter Sitzball. „Da fehlt noch die Erde“, „und der Pluto“ rufen einige der 4- bis 6-jährigen Kinder bei jener Vorstellung, die der Kinder-KURIER besuchte.