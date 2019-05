Das Faszinierende ist, Hindernisse zu überwinden

Seit wann gibt es Spartan Race in Österreich?

Seit 2015, mittlerweile gibt es drei in Österreich: Im Jänner in Kaprun das Winter Spartan Race, dann als Saisonauftakt das in St. Pölten und dann als Saison-Abschluss in der zweiten Septemberhälfte in Oberndorf in Tirol noch einen Event mit fast 10.000 Teilnehmern.

Die Hindernisse sind ähnlich?

Die Marke Spartan ist verbunden mit ganz genauen Vorgaben, welche Hindernisse für welche Distanz erlaubt sind. Und die sind dann weltweit einheitlich genormt.

Gibt es Trainings, wo die Teilnehmer_innen die Hindernisse studieren?

Grundsätzlich ist es so, dass der Spartaner ja nicht wusste, was auf ihn zukommt, deshalb ist es nicht wichtig zu wissen, welche Hindernisse da kommen, sondern man muss für alles vorbereitet sein, das heißt man muss Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und Spaß habe, um bei uns an den Start zu gehen.

Das heißt, Spaß ist - trotz aller Anstrengungen - ein wichtiges Motiv für diese Veranstaltungen?

Absolut. Wir haben einerseits Elite- und Age-Groups, die um ihre Altersklassen-Siege kämpfen, aber 90 Prozent der Teilnehmer sind im Open Heat und da darf man sich auch gegenseitig über Hindernisse helfen und in der Masse den Spartan Race bewältigen.

Es geht also nicht um den Sieg, sondern darum, den Parcours zu bewältigen?

Das ist das Faszinierende. Ich selbst komm aus dem Triathlon-Bereich. Beim Spartan-Race geht es um das Bewältigen der Hindernisse. Der Lauf dazwischen ist eigentlich nur die Vorbereitung zum nächsten Hindernis zu kommen. Man weiß, wenn man das Hindernis nicht bewältigt, muss man 30 Burpees machen. Da verliert man viel mehr Zeit als man beim Laufen gewinnen kann.