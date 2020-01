„Dann hat der Papa mir eben eine Harfe gebaut“

Und dann doch was anderes

Als sie maturiert hatte, stand die Frage: Aufnahmsprüfung auf der Musikuni Wien – oder? „Ich hatte schon bei Wettbewerben Erfolge, Harfe macht mir extrem viel Spaß, ich war an der Spitze mit dabei. Aber ich liebe auch Sprachen und Reisen und wollte so viele Bereiche im Leben ausprobieren und in die Tiefe gehen. Mit der Harfe hab ich schon so großartige Sachen erleben dürfen und ich wollte auch noch was anderes machen. Deswegen hab ich internationale Wirtschaft studiert mit den Sprachen – Englisch, Französisch und ein bisserl Russisch.“ Während des Studiums war sie ein Auslandssemester im australischen Sydney. Heute ist sie Consulter in einer globalen IT-Unternehmensberatung.