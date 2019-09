Bronzemedaille für junge Erfinder aus Tirol

Die Idee hinter ihrer Erfindung

Der (Kinder-)KURIER hatte anlässlich des Jugend-Innovativ-Finales über das Projekt der drei Tiroler geschrieben: Einfacher und mit weniger Aufwand als die bisher verwendeten Mannschaftsflaschenzüge wären sogenannte Differenzialflaschenzüge. Ein solcher besteht aus zwei miteinander fest verbundenen Rollen und Ketten. Letztere sind aber zu schwer. Also sann das Trio darauf, die Ketten zu ersetzen – und griff zu leichten Kunstfaserseilen, die gleichsam endlos immer im Kreis miteinander verbunden sind. Dazu bauten die drei Schüler noch eine gezackte Differenzialrolle mit drei verschieden großen Rillen. So können unterschiedliche Kraftübersetzungen – je nach Erfordernis – gewählt werden. Das Raufziehen wird um geschätzt ein Drittel leichter. Damit die Seile in diese Rillen gepresst werden, konstruierten sie einen Mechanismus mit drei verschiedenen Anpress-Hebeln.

Wollen weiter dran arbeiten

Jetzt sind zwei der drei Jung-Erfinder beim Bundesheer, der dritte beim Zivildienst, bei der Rettung. „Aber danach werden wir schon noch an unserem Projekt weiterarbeiten, eine Partnerfirma suchen und unsere Erfindung bis zur Marktreife bringen“, so die Perspektive, die der Bronzemedaillengewinner dem Reporter am Telefon eröffnet.